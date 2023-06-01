Топ-менеджер «МЭС Северо-Запада» приговорен к пяти годам условно за взятку

Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении руководителя подведомственной ПАО «ФСК Россети» энергетической компании «Магистральные электрические сети Северо-Запада» Юрия Деревенчука. Он признан виновным по ч.1 ст.30 — ч.6 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на взятку в особо крупном размере).

Как сообщили 1 июня в объединенной пресс-службе городских судов, в прошлом году фигуранту, согласившемуся сотрудничать со следствием, уже выносили условный приговор по этому делу, однако Городской суд Санкт-Петербурга отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

В итоге топ-менеджеру компании назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Кроме этого, он должен будет выплатить штраф в размере 40 млн рублей.

Как установил суд, Деревенчук договорился со своим коллегой о создании благоприятных условий для получения взятки в размере 37,5 млн руб. Деньги предполагалось получить за опосредованное подключение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка». Коррупционную сделку пресекли правоохранительные органы.

Кроме этого, в 2020 году Деревенчук получил взятку в размере 15,2 млн руб. за общее покровительство ООО РСК «РЭС».

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