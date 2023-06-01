В Сочи открыли первую в России научную детскую площадку

Сочи стал пилотной агломерацией для создания научных детских площадок. Проект разработан молодыми учеными страны в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Новая площадка появилась в сквере на Цветном бульваре. В этом густонаселенном микрорайоне есть несколько школ и детсадов, также он популярен у туристов. Площадь нового пространства для детей составляет более 350 кв. м. Оно состоит из трех самостоятельных тематических зон, посвященных стихиям воды, земли, а также космосу и экологии. Дети смогут изучить строение земли, узнать об обитающих в Черном море животных, полезных свойствах водорослей, силах, воздействующих на корабль во время качки, и других научных фактах.

Также на площадке есть спортивные элементы, поэтому дети смогут одновременно развиваться физически, познавать базовые научные принципы и знакомиться с открытиями российских ученых. На площадке есть игровое оборудование и QR-коды для получения дополнительной информации о мире научных исследований, открытий и разработок. Родители с помощью QR-кодов могут узнать об образовательных возможностях и карьерных перспективах детей в своем регионе.

«Фактически в центре Сочи создан интерактивный музей под открытым небом, где, играя, наши дети смогут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну. Учителя школ смогут проводить уроки естествознания на свежем воздухе»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он подчеркнул, что будет рассмотрена возможность создания подобных проектов в других районах.

В научном стиле также оформили расположенный рядом скейт-парк. По рисованным элементам там можно изучать таблицу Менделеева и вдохновляться граффити на тему космических открытий.

Научные детские площадки создаются в регионах России по одноименной инициативе Десятилетия науки и технологий. К 2025 году подобные объекты планируют создать не менее чем в 30 городах России.

Татьяна Ручкина

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