Суд назначил 3,5 года колонии стрелку, ранившему из охотничьего ружья пятерых прохожих в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который в августе 2021 года открыл стрельбу из окна своей квартиры и ранил пятерых прохожих. По ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 112 УК и ст. 115 УК (умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью) ему назначили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Как указывается в материалах дела, 29 августа 2021 года Владимир Будаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из ружья Иж 12-го калибра по придомовой территории. Пять прохожих, говорится в деле, получили ранения различной степени тяжести.

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Илья Николаев