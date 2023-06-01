Кассация рассмотрит жалобу администрации главы Башкирии к Рауфе Рахимовой

Шестой кассационный суд 22 июня рассмотрит жалобу заведующего отделом судебного представительства и помилования государственно-правового управления главы Башкирии Андрея Назаркина на определение Верховного суда республики, который в феврале частично удовлетворил иск медиа-менеджера Рауфы Рахимовой о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили адвокаты госпожи Рахимовой Сергей Макаренко и Ильнур Салимьянов.

Судебная коллегия признала не соответствующим действительности комментарий пресс-секретаря главы республики Дианы Ихсановой в ИА «Башинформ», в котором та утверждала, что причиной ухода медиа-менеджера из состава регионального СПЧ послужило якобы «неоднократное нарушение этики». Сама Рауфа Рахимова говорила, что покинула совет по собственному желанию, поскольку не видела смысла «находиться в составе бесполезного органа».

Спорный комментарий должен был быть удален. Администрация главы Башкирии обязана была опубликовать на сайте агентства опровержение в течение 15 дней со дня вступления его в законную силу. С администрации также взыскали 10 тыс. руб. в пользу истца в качестве компенсации морального вреда, сама она просила 5 млн руб.

Венера Хисамова

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