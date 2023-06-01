Из Уфы на боевое слаживание проводили артиллерийскую батарею и медицинскую роту

С Советской площади Уфы на боевое слаживание для участия в СВО проводили артиллерийскую батарею имени Алексея Сухорукова, медицинскую роту имени Ахмета Давлетова и управленческую команду, которая будет руководить добровольческим мотострелковым полком «Башкортостан». Об этом сообщил глава республики в Telegram-канале.

Ранее в Башкирии были сформированы и отправлены в зону СВО четыре добровольческих батальона: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, Салавата Юлаева, Сергея Зорина и башкирская зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. В начале марта сообщалось о начале организации трех новых батальонов: «Северные амуры», «Ватан» и имени Даяна Мурзина. В мае стало известно, что на боевое слаживание отправятся батальон имени Тагира Кусимова и артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева.

Формирование полка «Башкортостан» завершится к концу июня. В него должны войти около 2,5 тыс. бойцов.

Венера Хисамова

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