Вода в Челябинске стала коричневой из-за двух аварий на магистральных сетях

В муниципальном предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска» назвали причины резкого ухудшения качества воды. Это связано с двумя авариями на магистральных водоводах, которые произошли во время технологических переключений главных водоводов в связи со строительством станция УФ-обеззараживания.

С вечера 31 мая в большинстве районов Челябинска из кранов, горячего и холодного, идет коричневая вода. Часть горожан сообщают, что ржавая вода течет уже несколько дней.

Ранее администрация Челябинска предупреждала жителей о возможном изменении цветности воды в связи с технологическими переключениями. Однако из-за аварий цвет изменился выше ожидаемых пределов. В ПОВВ утверждают, что предельно-допустимые концентрации показателей качества питьевой воды превышены не были. «В настоящее время аварии устранены, водоснабжение Челябинска производится в штатном режиме. Однако для полного обновления воды в сетях и восстановления нормальной ее цветности потребуется некоторое время – до 24 часов»,– сообщают в МУП и приносят извинения челябинцам.

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