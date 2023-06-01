Бойцовская собака покусала 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом

В селе Лая под Нижним Тагилом бойцовская собака напала на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел на пляже местного водоема 30 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, после школы мальчик гулял на пляже с друзьями, когда на него напало животное. Местные СМИ сообщают, что хозяйка собаки не только не попыталось помочь ребенку, но и накричала на него. В результате школьника отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести травм, причиненных мальчику.

«Также будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого органами полиции по данному факту»,— отметили в ведомстве.

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