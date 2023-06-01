Школьные автобусы направили из Удмуртии в ЛНР в рамках соглашения о сотрудничестве

Гуманитарный груз направили из Удмуртии в Лутугинский район Луганской народной республики в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, с запросом на получение транспортных средств обратился глава района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, регион нуждался в специализированных школьных автобусах, которые позволят детям с комфортом добираться до школы, а их родителям — не переживать за безопасность школьников. В регион направили два школьных автобуса марки «Газель».

С этой отправкой в Лутугинский район ушел и автомобиль «УАЗ», который будут использовать при восстановлении и подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Отмечается, что в работах будут помогать и специалисты из Удмуртии.