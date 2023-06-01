«Главным его изобретением стал парашют»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как ранцевый парашют посчитали вредным изобретением на родине и оценили на конкурсе в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

Сегодня вновь Новодевичье кладбище. Могила Глеба Евгеньевича Котельникова. Еще в детстве он обнаружил страсть к изобретательству. В конце позапрошлого века сконструировал свой собственный фотоаппарат, потом усовершенствовал конструкцию разливочной машины на винокуренном заводе, придумал велосипед под парусом…

Но главным его изобретением, которое спасло тысячи жизней, стал парашют. Если быть совсем точным — ранцевый парашют. До этого средство спасения помещалось просто на борту летательного аппарата, и, случись что, было абсолютно не эффективным.

Однажды Котельников особенно внимательно наблюдал, как дама достает из крохотной сумочки комочек шелка и тот расправляется в целую косынку. А до этого он был свидетелем страшной гибели летчика Льва Мациевича, самолет которого развалился в воздухе, а пилот со страшной высоты рухнул вниз. Вот так все и сошлось.

Причем первый парашют был изготовлен довольно быстро. Также быстро он прошел все испытания, однако Главное инженерное управление не рекомендовало его как прибор для экстренного спасения летчика. Уж больно небезопасное изобретение, сырое, резюмировали эксперты.

И Котельников бросился дорабатывать свое детище. Но история повторилась и через год, и позже… И дело было вовсе не в безопасности, скорее, наоборот. Вот что писал шеф Императорского военно-воздушного флота, великий князь Александр Михайлович:

«Парашюты в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, не те, так другие!».

Когда Глеб Евгеньевич узнал об этом, немедленно уехал во Францию, но не для того, что бы дуться и обижаться там. Хотя, конечно, обидно было до чертиков… Котельников представил свое изобретение на конкурс в Париже и Руане. А русский студент Владимир Оссовский прыгнул с моста через Сену. Высота составляла 60 метров. Парашют сработал идеально. Вот тогда о нем и узнал весь мир.