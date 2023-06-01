Недостающие автобусы поступят в Ярославль на следующей неделе

Первая пассажирская компания, ответственная за выполнение государственных контрактов по перевозке, подверглась штрафным санкциям за допущенные нарушения со стороны регионального департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Фактическое отклонение от плана поставки линейных автобусов по ООО “Первая пассажирская компания» на сегодняшний день составляет 10 единиц. В настоящий момент перевозчик осуществляет регистрацию и допоставку линейных и резервных транспортных средств и набор водителей»,— сообщил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Господин Баснукаев также подчеркнул, что департамент транспорта и ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» постоянно контролируют работу перевозчиков и ведут претензионную работу.

С начала апреля правительством области в Ярославле и Ярославском районе осуществляется модернизация общественного транспорта, и на данный момент новые автобусы постепенно запущены на всех 137 существующих маршрутах.

Основной причиной невыполнения контрактных обязательств, по информации регионального департамента транспорта, остается дефицит водителей. Для решения этой проблемы департаментом был предпринят ряд мер, включая предоставление жилья специалистам из других муниципальных образований и регионов. С начала июня также департаментом будет запущена программа бесплатного обучения водителей с нуля на получение категории «D» и переквалификация водителей категорий «В» и «С» на категорию «D».