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В Анапе руководителей АО «Санаторий "Маяк"» будут судить за особо крупное мошенничество

Анапский городской суд рассмотрит уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реконструкции санатория «Маяк», сообщает прокуратура Краснодарского края. Обвиняемыми по делу являются учредитель и директор санатория, а также руководитель строительной организации. Ущерб акционерам оценивается в 45,5 млн руб.

По данным прокуратуры, хищение денежных средств происходило во время ремонтно-строительных работ. Учредителю и директору было известно, что работы были выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, но этот факт был скрыт от акционеров.

Санаторий «Маяк» в Анапе – одна из старейших здравниц города-курорта, первое здание санатория было построено в 1900 году недалеко от центра города. Курортное учреждение специализируется на лечении болезней нервной и дыхательной системы, в том числе с использованием бальнеотерапии.

Анна Перова, Краснодар

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