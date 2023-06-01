БГК потратит до 16,2 млн рублей на архитектурную подсветку трех дымовых труб в Уфе

Башкирская генерирующая компания выберет подрядчика для монтажп архитектурной подсветки трех дымовых труб Уфимской ТЭЦ на Сельской-Богородской улице в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы. Максимальная стоимость контракта составит 16,2 млн руб.

Исполнитель должен обследовать дымовые трубы, разработать проектную документацию, провести монтаж подсветки, а также отремонтировать сигнальное освещение.

В конкурсной документации отмечается, что архитектурная подсветка должна иметь возможность статичного использования и применения различных сценариев: переливание, затухание, мерцание и так далее. Подсветка всех дымовых труб должна быть объединена в ансамбль. Завершить работы необходимо до 31 октября.

Наталья Балыкова

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