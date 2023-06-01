После смертельного ДТП с «Газелью» в Казани возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии с участием «Газели» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Татарстана Фото: прокуратура Татарстана

Трагедия, напомним, произошла сегодня утром на перекрестке проспекта Победы и Дубравной. Там столкнулись три машины: «Газель», КамАЗ и манипулятор «Ренджер». От удара «Газель» вылетела на тротуар и въехала в толпу. Один из пешеходов погиб на месте, еще двое были госпитализированы (49-летний мужчина и 33-летняя женщина).

На место ЧП выехали автоинспекторы. Детали выясняют следователи. Дело открыто по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование контролирует прокуратура Казани.

"Ъ-Казань"