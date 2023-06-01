Индивидуальный подход к заботе о коже: в Ростове-на-Дону открылась эстетическая косметология SKIN by BODIUM

В Ростове-на-Дону в техническом режиме открылся новый современный формат эстетической косметологии SKIN by BODIUM. В основе подхода – полный отказ от инъекционной косметологии в пользу комплексного ухода, Spa-процедур и бьюти-гаджетов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МАРСЕЛЬ»

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «МАРСЕЛЬ»



Косметология SKIN расположена в центральной локации в известном историческом здании Табачной фабрики 1857 года постройки. Забота о комфорте посетителей выходит далеко за пределы стандартов классической косметологии: передовые методы достижения красоты и здоровья кожи неразрывно связаны с системным персональным подходом. В спектре услуг: лечебные и spa-уходы для лица, очищение, уходовые комплексы и аппаратная косметология, включающая фотомоложение M22 и микротоковую терапию Bio-Ultimate Gold.

Эсетическая косметология расположена на территории BODIUM – эксклюзивного пространства заботы о теле и разуме с персональным коньсерж-сервисом. BODIUM включает в себя различные направления фитнеса, среди которых: функциональный тренинг и бокс, Gyrotonic-направление и Romana’s Pilates, йога Айенгара, стретчинг и занятия по растяжке, а также детский клуб и прачечную.

В эстетической косметологии SKIN можно не только получить консультацию и посетить подобранные индивидуально под ваши требования процедуры у лучших специалистов города, но и по результату посещения приобрести домашний уход от брендов Margy’s, Is Clinical, Comfort Zone, Obagi, Alex Cosmetic, Reviderm, ATB lab и других брендов.

Для всех клиентов эстетической косметологии SKIN функционирует комфортная охраняемая парковка. С 1 июня действуют специальные акции и предложения. Официальное открытие проекта состоится 24 июня в формате яркого Pop-Up мероприятия на уличной территории пространства BODIUM.

Сайт проекта: https://www.bodium.art/beauty

Дополнительная информация

Станислав Затонский

+7-918-511-0909

marketing@bodium.art

ООО "МАРСЕЛЬ"