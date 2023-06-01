ЦБ отменяет послабления для СРО в сфере микрофинансирования

Центробанк не собирается продлевать послабление об отсутствии мер за несоблюдение требований о проверке участников саморегулируемых организаций (СРО). Оно прекратит действие с 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Послабление ввели в 2022 году на фоне нестабильной экономической ситуации. В ЦБ отметили, что за время действия этой меры СРО смогли адаптировать свои контрольные функции под изменившиеся условия в экономике.

В СРО входят микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Олеся Павленко