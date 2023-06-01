На Кубани на 3% выросло количество средств размещения для туристов

В Краснодарском крае, по данным на начало мая 2023 года, работает более 3 тыс. средств размещения — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит «Ъ-Кубань» Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев Фото: Андрей Пугачев

Как указано в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика», на развитие туристической отрасли повлияла существенно выросшая популярность внутреннего туризма. Инфраструктура гостеприимства расширяется, однако туристический спрос растет быстрее, и это отражается на динамике стоимости отдыха. Так, годовой темп роста цен на услуги в сфере внутреннего туризма на Кубани в апреле составил 12,6% — это заметно выше общего уровня инфляции в регионе (2,2%).

По оценкам экспертов, кубанские отельеры быстро нашли альтернативу крупному иностранному сервису по бронированию, который занимал значительный объем продаж. Его заменили отечественные платформы и прямое бронирование на сайтах гостиниц.

Больше всего среди туристов все так же востребован пляжный отдых. Растет спрос на средний и эконом-сегмент. Дефицит номерного фонда восполняют легковозводимые конструкции: модульные и каркасные отели, кемпинги и глэмпинги. Кубань занимает одно из ведущих мест в стране по количеству глэмпингов. Растет интерес и к люксовому сегменту. Средний процент бронирования пятизвездочных гостиниц на конец июня 2023 года на Кубани — уже 55%, отелей «четыре звезды» — 62%.

Как отметили эксперты Банка России, помощь туротрасли оказывают региональные меры поддержки. В Краснодарском крае для инвесторов санаторно-курортного и гостиничного комплекса есть налоговая льгота на 10 лет. Она установлена с прошлого года при условии, что объем капитальных вложений составит не менее 500 млн руб. Мера работает: вложения в отрасль растут. Так, сегодня в крае реализуют такие крупные инвестпроекты, как туристско-рекреационный кластер в Анапе стоимостью 1 трлн руб., центр гастротуризма и три гостиничных комплекса стоимостью 68 млрд руб. в Сочи.

Андрей Пугачев