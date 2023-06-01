В белгородском Шебекине ранен девятый человек за сутки; повреждено здание администрации, горит общежитие, в городе нет электричества

Украинские силовики еще раз обстреляли Шебекино Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранен мужчина: осколок попал ему в правую стопу. Прямым попаданием снаряда подожжено общежитие, есть разрушения в здании администрации, в городе нет света, рассказал глава региона.

«Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус,— он пустой»,— добавил Вячеслав Гладков.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин