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На Кубани в исправительную колонию осужденному пытались передать телефоны в бисквитных рулетах

Осужденному, находящемуся в исправительной колонии №11 в Краснодарском крае, пытались передать мобильные телефоны в бисквитных рулетах. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

Запрещенные предметы обнаружили сотрудники колонии во время досмотра продуктовой передачи. В пирожных были спрятаны три сотовых телефона, три сим-карты и два зарядных устройства.

По данному факту организована проверка. В отношении человека, попытавшегося передать запрещенные в колонии вещи, составлен протокол об административном правонарушении. Телефоны были конфискованы.

Татьяна Ручкина

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