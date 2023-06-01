Промышленность Нижегородской области выросла на 4,3% в январе-апреле

Индекс промышленного производства Нижегородской области по итогам четырех месяцев составил 104,3%, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ключевой для региона обрабатывающий сектор вырос на 4,2%. По данным господина Полякова, основной рост показали предприятия оборонно-промышленного комплекса, выпуск прочих транспортных средств и оборудования увеличился в 1,9 раза к январю-апрелю 2022 года.

Производство электрического оборудования выросло в 1,5 раза, готовых металлических изделий – на 22,8%. Также рост наблюдается в производстве нефтепродуктов (16,3%), пищевой отрасли (13,3%) и химпроме (3,7%).

«Кроме того, впервые за последние 13 месяцев в автопроме зафиксирован рост производства на 30,7% к апрелю 2022 года», — отметил господин Поляков. Впрочем, по итогам января-апреля нижегородский автопром сохраняет падение на 23,2%, добавил чиновник.

Владимир Зубарев