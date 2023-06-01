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Пожар произошел на пилораме в селе Грахово в Удмуртии

31 мая около 13:30 в селе Грахово в Удмуртии загорелось неэксплуатируемое здание пилорамы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, существовала угроза перехода огня на соседние жилые постройки.

В результате действий пожарных, работников жилищно-коммунального хозяйства, добровольцев и неравнодушных жителей удалось не допустить распространения пламени. Кроме того, удалось сохранить здание гаража и столярной мастерской, два автомобиля, сооружение водонапорной башни. Однако Огонь прошелся по пилораме и пристрою. Общая площадь пожара составила 301 кв. м.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводов на линии электропередач.

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