Доначисления налогов компаниям Челябинской области выросли в два раза, до 10,6 млрд рублей

За январь-сентябрь 2022 года в Челябинской области в два раза вырос размер доначислений компаниям со стороны налоговых органов. Общая сумма составила 10,6 млрд руб. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров, побывавший на Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов, где был представлен Индекс административного давления на бизнес – 2023.

В целом по России уровень давления за год снизился: на 70% сократилось число проверок, доля предупреждений среди всех форм реакций по итогам контрольно-надзорных мероприятий выросла с 22,5% до 41,7%, доля профилактики увеличились с 43,85% до 68,4%. Однако бизнес-омбудсмены констатировали, что предприниматели ощущают рост административной нагрузки за рамками контрольно-надзорной деятельности. По словам Александра Гончарова, это происходит из-за усиления налогового контроля. «Например, Южный Урал находится в числе лидеров экономических развитых регионов страны по доначислениям со стороны УФНС – за январь-сентябрь 2022 года их размер вырос в два раза, достигнув 10,6 млрд руб. Во-вторых, негативную лепту вносит подмена контрольно-надзорной деятельности мероприятиями правоохранительных органов. В-третьих, расширение сферы действия государственных автоматизированных систем контроля, которые зачастую дублируют друг друга, воспринимается бизнесом как увеличение давления»,– сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателя в регионе.

Индекс административного давления в Челябинской области за год вырос с 3,05 до 3,57 баллов, что свидетельствует об увеличении нагрузки на бизнес. В рейтинге регионов Южный Урал потерял 14 позиций и оказался на 24 месте по итогам 2022 года. При этом Челябинская область входит в двадцатку лучших регионов РФ по показателю среднего балла за все пять лет существования индекса. В пятерку субъектов с наименьшим административным давлением по итогам 2022 года вошли Смоленская область, Татарстан, Удмуртия, Воронежская область и Чувашия.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте