ПСБ увеличил выдачу кредитов ульяновскому малому и среднему бизнесу

В январе-мае текущего года ПСБ увеличил в 2,6 раза выдачу кредитов малому и среднему бизнесу в Ульяновской области по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средняя сумма онлайн-кредита составила 9,3 млн руб. На предпринимателей из сферы торговли пришлось 61% таких займов. Еще 28% всех онлайн-кредитов оформили на нужды производства, на оказание услуг – 11%.

По итогам 2022 года в ульяновском отделении банка объем кредитно-гарантийного портфеля клиентов сегмента малого и среднего бизнеса увеличился на 89%, а с начала 2023 года он вырос на 48%.

Евгений Чернов