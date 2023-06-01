В украинском дезертире признали убийцу

21 год в колонии строгого режима проведет солдат Николай Гузема, дезертировавший из ВСУ. Как выяснилось в ходе следствия и суда, перед тем как бежать с передовой, экипаж самоходно-артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика», в который входил Гузема, выпустил весь боекомплект, но попал лишь по гражданским объектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат Николай Гузема на допросе

Фото: СКР Солдат Николай Гузема на допросе

Фото: СКР

По данным СКР, от действий экипажа «Гвоздики», в котором заряжающим с конца 2021 года по контракту служил солдат Гузема, пострадали жители небольшого села Трехизбенка Славяносербского района ЛНР. Как следует из материалов дела, рассказали «Ъ» в Главной военной прокуратуре, ранним утром 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, расчет «Гвоздики» был поднят по тревоге и получил приказ добраться до самоходной артиллеристской установки и ожидать дальнейших указаний. В тот же день, находясь в лесополосе между селениями Гречишкино и Трехизбенка Славяносербского района ЛНР, экипаж самоходки, в которой помимо Гуземы были командир орудия, наводчик и механик-водитель, по рации получил приказ открыть огонь. С 16 до 21 часа они произвели выстрелы осколочно-фугасными снарядами по территории, где находятся жилые дома №22 и №75 по улице Артема, №13 по улице Долгая Балка и №62 по улице Булавина села Трехизбенка. В результате погибли двое мужчин, вышедшие из подвала, где прятались вместе с соседями, и были сильно повреждены два жилых дома.

Военнослужащие ВСУ, было установлено следствием и надзирающей за ним военной прокуратурой, вели «неизбирательный огонь из вверенного вооружения, расстреляв весь боекомплект из 40 осколочно-фугасных снарядов».

Стреляли на протяжении пяти часов, а потом поменяли позиции в целях безопасности, говорится в деле. При этом, отмечает следствие, военнослужащие достоверно знали, что в населенном пункте находятся мирные жители, а воинские подразделения ЛНР и Российской Федерации «отсутствуют».

На следующий день вечером начался минометный обстрел, в результате которого из состава их боевого расчета погибли командир орудия и наводчик. После этого солдат Гузема решил дезертировать. Он пошел в сторону города Северодонецка. На трассе он был задержан и пленен военнослужащими народной милиции ЛНР, говорится в деле.

Вину Гуземы признали, как сам он, так и Верховный суд ЛНР, рассматривавший дело с участием прокуратуры объединенной группировки войск и сил. Подсудимому назначили 21 год строгого режима.

Николай Сергеев