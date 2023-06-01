«Бедность остается одной из главных угроз для социально-экономического развития страны и региона»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличиваться опережающими темпами. По ее словам, в прошлом году уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Не достигли показателя по снижению бедности в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии — Алании, Коми, Оренбургской области и Ненецком автономном округе. Какова ситуация в Краснодарском крае и как повышение МРОТ повлияет на экономику региона, «Ъ-Кубань» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного университета Игорь Гелета.



Игорь Гелета

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«Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и пр. Право работника на получение заработной платы не ниже МРОТ гарантируется Трудовым кодексом РФ. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ утвержденный размер МРОТ действует на территории всей страны и не может быть менее прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 января 2023 года МРОТ в Российской Федерации составляет 16 242 руб., а в Краснодарском крае — 17 054,10 руб. в месяц.

Рост минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума можно рассматривать как позитивное явление. Вслед за их увеличением растут размеры пособий и доплат. К тому же, чем выше МРОТ, тем больше стимулируется потребительский спрос и тем выше положительный эффект для экономики, в том числе для экономики Краснодарского края.

По итогам 2022 года в России насчитывалось 14,3 млн человек с доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума), что составляет 9,8% жителей страны. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек — с 16 млн до 14,3 млн человек — или на 1,2 процентных пункта (с 11% в 2021 году до 9,8% в 2022 году).

В Краснодарском крае численность населения с денежными доходами ниже границы бедности менялась в течение последних 30 лет достаточно существенно. Так в 1995 году доход ниже величины прожиточного минимума был у 32,6% жителей края. В 2000 году за границей бедности находилось 43,7 % жителей региона, в 2005 — 26,3 % жителей края, в 2010 году — 15,2%, в 2015 — 11,7%, в 2020 — 10,4%, в 2021 году — 9,7%, в 2022 году — 9% (это лучший показатель в Южном федеральном округе). В 2021 году в Краснодарском крае было 551,6 тыс. малоимущих граждан, а в 2022 году их стало на 39,7 тыс. человек меньше — 511,9 тыс. человек.

К основным факторам, влияющим на уровень бедности в регионе, относятся безработица, неформальная занятость, неполные и многодетные семьи, низкие минимальные социальные выплаты, долги (кредиты), недостаточный уровень профессиональной подготовки, невостребованность полученного образования и несоответствие квалификации спросу на рынке труда, дифференциация уровня экономического развития муниципальных образований.

В современных условиях бедность остается одной из главных угроз для социально-экономического развития страны. Поэтому на федеральном и региональном уровнях требуется разработка и реализация эффективных механизмов снижения ее уровня».

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