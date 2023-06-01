Белгородцам поступают фейковые звонки с Украины с просьбами уехать из региона

Жителям Белгородской области поступают фейковые звонки от неизвестных, представляющихся «членами территориальной обороны» и говорящих о необходимости уехать из региона. Фейк разоблачили в региональном оперштабе.

«Действующая в Белгородской области территориальная самооборона не занимается обзвоном населения. Звонки совершает противник с одной целью — вызвать панику среди белгородцев»,— подчеркнули в оперштабе.

Там призвали доверять только официальной информации.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин