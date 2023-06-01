Промышленное производство в Удмуртии увеличилось на 7,4% по итогу января-апреля

По итогу четырех месяцев 2023 года промышленное производство в Удмуртии выросло на 7,4%, сообщает Удмуртстат. Республика оказалась на третьем месте среди регионов ПФО и уступила лидерство Чувашии, где показатель составил 14,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом по группе обрабатывающих производств наблюдался рост на 20,8%. Наиболее значительно увеличилось изготовление прочих транспортных средств и оборудования — в 2,4 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 1,7 раза, электрического оборудования — в 1,5 раза. Кроме того, увеличилось на 6,5% производство пищевых продуктов, а вот изготовление напитков уменьшилось на 0,7%.

В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении зафиксировали рост на 2,4%. Однако в добывающем секторе и отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, зарегистрировали падение на 1,8% и 14,7% соответственно.

Вместе с тем, спад допустили при выпуске лекарственных средств и медицинских материалов в 31,3 раза. Автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Удмуртии изготовили в 4,7 раза меньше, резиновых и пластмассовых изделий и химических веществ и химических продуктов — на 12%.