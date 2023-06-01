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Участник СВО из Тувы пожаловался в Генпрокуратуру на непредоставление земельного участка

К заместителю генпрокурора Дмитрию Демешину обратился участник специальной военной операции из Тувы, который рассказал, что длительное время не может получить полагающейся ему по закону земельный участок.

«Являюсь многодетным отцом, на иждивении 4-детей. Ветеран боевых действий, участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне, Сирии, в специальной военной операции на Украине. Состою в льготной очереди с 2009 года, однако до сих пор мне земельный участок не предоставлен», — рассказал заявитель Дмитрию Демешину, который находится в командировке в Туве.

В надзорном ведомстве сообщили, что замгенпрокурора поручил организовать проверку.

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Илья Николаев

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