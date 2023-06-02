Грузиноведение будет в Грузии

Полномочная комиссия по вопросу о передаче Грузии ее древних художественно-исторических памятников приняла решение об их возвращении на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В состав комиссии входят: М. Н. Покровский, И. И. Гливенко, академический представитель ССР Грузии Д. А. Джгушия, председатель — М. П. Павлович. На заседаниях комиссии прозвучали выступления экспертов: академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора А. Г. Шанидзе и научного сотрудника азиатского музея Академии наук А. Н. Генко. Четыре заседания комиссии состоялись в Москве и Петрограде.

Было принято во внимание наличие на территории объединенных советских республик двух центров грузиноведения — в Тифлисе и Петрограде, причем первый доминирует над вторым по числу работающих в этой области и масштабам работы.

Комиссия постановила: передать ССР Грузии из числа вывезенных в свое время из Грузии рукописей 308 номеров из общего количества около 700 номеров грузинских рукописей, находящихся в публичной библиотеке и Азиатском музее. Рукописи из собрания академика Боссе, двуязычные палимпсесты, а также грузино-греческая рукопись с 417 миниатюрами из Публичной библиотеки оставляются в Петрограде.

Принято решение о фотографировании важнейших рукописей, как оставляемых в Петрограде, так и передаваемых Грузии, для взаимного обмена фотографическими снимками.

Беседу с председателем комиссии М. П. Павловичем опубликовали «Известия» 31 марта 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев