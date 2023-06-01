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Генетика против глобального потепления

Арабские пчеловоды нашли способ сохранить популяцию пчел

Повышение температуры в мире пагубно сказывается не только на погоде, но и серьезно влияет на растения и животных. Трагедия происходит на западном побережье США, где гибнут морские звезды–подсолнечники, но такая же трагедия — резкое и неуклонное сокращение численности медоносных пчел.

Фото: dmitry grigoriev / unsplash.com

Фото: dmitry grigoriev / unsplash.com

Поскольку нельзя прекратить глобальное потепление — и кажется, даже не удается его затормозить, ученые-энтомологи ищут способы «приучить» насекомых к повысившимся температурам. Один из исследовательских центров, где занимаются этой проблемой, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах, вблизи города Хатта, в скалистых Хаджарских горах. Пчеловодческое хозяйство, находящееся под опекой ученых, насчитывает примерно 2,5 тыс. ульев, в каждом из которых живет 15–20 тыс. пчел.

Это туристический аттракцион, а не только исследовательский центр, сюда можно купить экскурсию, послушать здесь лекции, принять участие в научном семинаре. Но главная задача энтомологов — адаптировать к изменениям в окружающей среде насекомых, прежде всего пчел.

Потому что не будет пчел — не будет и множества растений, разнообразие которых основывается на насекомых-опылителях.

Пчеловоды из ОАЭ генетически модифицировали пчелиных маток и добились того, что они могут выдерживать теплую и даже очень теплую погоду.

«Нам удалось вывести пчел, способных пережить жару в ОАЭ. С помощью генетических манипуляций мы выбрали определенные гены, которые позволяют пчелиной матке жить при высоких температурах,— объяснил руководитель работы Мустафа Мохаммед Мустафа.— Но даже такие пчелы не переносят температуры 50 и выше градусов, а такое все чаще случается. Поэтому мы сделали навесы над ульями и установили вокруг них разбрызгиватели воды, чтобы улучшить условия существования пчел».

Еще одна угроза пчелам — птицы, которые специализируются на их поедании. Чтобы их отвадить, ученые используют громкоговорители со специальными отпугивающими звуками.

Помимо всего прочего пчелы обеспечивают товарное изобилие в магазине при исследовательском центре, а также служат приманкой для туристов.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова

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