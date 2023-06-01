Пермская комиссия по ПЗЗ согласовала строительство сквера возле ТРК «СпешиLove»

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала строительство сквера группой «Оникс» возле ТРК «СпешиLove». Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на заседании комиссии 31 мая. Обустройством сквера девелопер «Оникс» займется в рамках комплексного освоения территории на ул. Спешилова, 108 и 108а. Недавно размещение сквера в микрорайоне Камская долина обсудили на публичных слушаниях в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Сквер разместится на участке площадью 3,1 га. Для его обустройства необходимо сменить рекреационную зону участка Р-1, установив там территорию общего пользования (скверы, бульвары) ТОП-1. Структура группы «Оникс» — ООО «Горизонт» — должна будет предварительно согласовать с департаментом дорог и благоустройства дизайн-проект сквера. Объект должен был построен в соответствии с городскими правилами благоустройства.

В конце 2022 года ГК «Оникс» заключила с региональным минимуществом соглашение о комплексном развитии территории по ул. Спешилова, 108 и 108а. Компания попросила установить зону КРТ площадью 9 га на месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove». Там предполагается возвести не более 140 тыс. кв. м жилья и соцобъекты — поликлинику и детсад. Развитие этой территории рассчитано на 12 лет. Обустройство сквера на прилежащей к жилому району территории является обязанностью девелопера по договору о комплексном развитии.