Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибудет в Самару

Делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко прибудет с рабочей поездкой в Самарскую область в четверг. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым откроет смену в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». Ранее на территории объекта был построен новый корпус по госпрограмме «Развитие образования».

Кроме того, председатель Совета Федерации проведет из Самары всероссийское совещание об организации детской летней оздоровительной кампании текущего года в России. В числе прочего Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров посетят филиал Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Они намерены встретиться с военнослужащими, членами семей участников СВО и работниками учреждения.

Георгий Портнов