Владельцы солнечных электростанций в ЮФО стали чаще продавать излишки энергии

С начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) спрос на сетевые солнечные электростанции увеличился на 10,8%, а их владельцы стали чаще продавать излишки электроэнергии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики компании «Умная энергия».

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Вместе с тем, по подсчетам специалистов, каждый пятый желающий все еще не может добиться соблюдения своего права, установленного законом о микрогенерации. Однако число добившихся возможности продавать излишки, судя по имеющимся в распоряжении данным, выросло примерно на 30% в целом по стране.

«Средний срок ожидания в России от подачи заявки до заключения договора купли-продажи электричества в данный момент составляет 5,5 месяцев. Чаще всего для увеличения времени подключения энергоснабжающие компании используют волокиту, а также тянут с техническим присоединением и установкой двунаправленного счетчика. Вплоть до того, что приходится отравлять официальные жалобы в Россети и УФАС»,— говорится в исследовании компании «Умная энергия».

По наблюдениям аналитиков, цена выкупа электричества постоянно меняется, значительно варьируется от региона к региону и, по состоянию на апрель 2023 года, в среднем составляет 4,33 руб. за кВтч. В Краснодарском крае — от 3 до 6 руб. за кВтч, в Ростовской области в среднем цена выкупа составляет 5,73 руб. за кВт*ч.

Также цена покупки излишков у владельца солнечной электростанции зависит от того, по какому виду тарифа за электроэнергию он платит. Например, в Краснодаре собственники солнечных установок с одноставочным тарифом продают электричество по 3,30 коп. за кВтч, а с двухставочным по 6,09 руб. за кВтч.

«Мы прогнозируем, что частные и юрлица продолжат устанавливать солнечные станции, чтобы снижать сумму платежа за электричество, а также обеспечивать себя бесперебойным источником энергоснабжения»,— отметил директор по развитию компании «Умная энергия» Дмитрий Коняев.

Олег Исаев

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