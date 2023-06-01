65% обращений в Следственный комитет поступает из Белгородской области

За минувшие сутки в информационный центр Следственного комитета России поступило 3,97 тыс. обращений, из которых 2,59 тыс. — из Белгородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Белгородцы направляют в СКР вопросы как минимум в четыре раза чаще, чем жители других регионов. Из крупных Московской области и Краснодарского края за те же сутки поступили 670 и 355 обращений соответственно. Большая часть заявлений в соцсетях и по телефону связана с социальными вопросами, бездействием власти, вопросами об участниках СВО и их семьях, а также с нарушением прав несовершеннолетних, участников долевого строительства и жилищных прав, рассказали в ведомстве.

Олег Мухин

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