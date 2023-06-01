В Сочи директоров АО «Санаторий Маяк» и стройкомпании будут судить за хищение 45,5 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении учредителя и директора АО «Санаторий Маяк», а также директора строительной компании, подозреваемых в хищении 45,5 млн руб. при ремонтно-строительных работах в АО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Хищение производилось под предлогом заключения договоров о производстве ремонтно-строительных работ в акционерном обществе. Стройфирма выполнила их не в полном объеме и по завышенной стоимости, что было скрыто от акционеров.

На директоров стройфирмы и акционерного общества завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Анапский городской суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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