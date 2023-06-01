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Фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде с 25 по 27 августа

Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде в шестой раз с 25 по 27 августа. Об этом сообщили организаторы.

Фото: организаторы фестиваля Intervals

Фото: организаторы фестиваля Intervals

В этом году площадок фестиваля будет больше. Масштабные инсталляции украсят более 10 точек в историческом центре города: на Гребном канале, Стрелке, улицах Варварской и Большой Покровской. Организаторы хотят привлечь жителей и туристов на новые или обновленные локации, которые ранее были малодоступны или не освоены.

Участниками фестиваля станут художники Cao Yuxi из Китая, Shohei Fujimoto из Японии, The Fox.The Folks из Индонезии и российские Bestereo, Inty, Покрас Лампас, Александр Абрамов, Сетап.

Вход на мероприятие будет свободным, подробная программа появится позже.

Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организаторы — Ксения Чеховская и студия dreamlaser при участии «Центра 800» и поддержке правительства Нижегородской области и Тинькофф. В прошлом году фестиваль посетили более 100 тыс. зрителей.

Елена Ковалева

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