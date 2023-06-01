«Госуслуги» усложнили регистрацию на портале

Для регистрации на портале «Госуслуги» стала обязательной дополнительная аутентификация с 1 июня, обратил внимание РБК. С 1 марта она действовала по желанию.

«Госуслуги» предлагают три варианта дополнительной авторизации на портале:

СМС с одноразовым кодом на номер телефона,

одноразовый код через приложение,

биометрия (данные для нее заранее регистрируются в отделении банка, для авторизации необходимо показать свое лицо и произнести текст).

Ранее о планах ввести обязательную дополнительную авторизацию на «Госуслугах» сообщал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отмечал, что благодаря двухфакторной аутентификации будет усилена система безопасности.

Олеся Павленко