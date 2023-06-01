Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Госуслуги» усложнили регистрацию на портале

Для регистрации на портале «Госуслуги» стала обязательной дополнительная аутентификация с 1 июня, обратил внимание РБК. С 1 марта она действовала по желанию.

«Госуслуги» предлагают три варианта дополнительной авторизации на портале:

  • СМС с одноразовым кодом на номер телефона,
  • одноразовый код через приложение,
  • биометрия (данные для нее заранее регистрируются в отделении банка, для авторизации необходимо показать свое лицо и произнести текст).

Ранее о планах ввести обязательную дополнительную авторизацию на «Госуслугах» сообщал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отмечал, что благодаря двухфакторной аутентификации будет усилена система безопасности.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...