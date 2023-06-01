Возбуждено уголовное дело о взяточничестве в отношении главы МУПа из Кувандыка

Руководитель муниципального унитарного предприятия в Кувандыке стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

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По версии следствия, 23 сентября минувшего года предполагаемый преступник получил незаконное вознаграждение от директора управляющей компании. Деньги передавались «за подписание актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность внутридомовых инженерных систем отопления многоквартирных домов без фактического проведения работ», выяснили силовики.

Ранее бывший главный налоговый инспектор ИФНС России по Ленинскому району Оренбурга Константин Курьянов был приговорен к четырем годам колонии строго режима со штрафом в 2 млн руб. Мужчину обвиняли в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290) и в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Взятка оказалась особо тяжкой».

Георгий Портнов