У бывшего правоохранителя Татарстана требуют изъять свыше 38 млн рублей доходов

Прокуратура Татарстана требует изъять у бывшего правоохранителя неподтвержденные доходы более чем на 38 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что экс-работник правоохранительной системы с 2018 по 2022 года купил криптовалюту более чем на 28 млн руб. Однако данные сведения он не указал в декларации о доходах. Также в 2021 году он приобрел квартиру с привлечением заемных средств. Часть кредита он погасил в январе 2022 года за счет средств, законность которых подтвердить не смог. В октябре того же года он купил машину BMW по цене 6,3 млн руб. ПРи этом автомобиль он зарегистрировал на свою сестру, чтобы скрыть имущество от обязательного декларирования.

Прокуратура обратилась в суд, требуя обратить полученные деньги в доход государства. При этом имущество и криптовалюту экс-правоохранитель реализовать не успел. Позже он был уволен в связи с утратой доверия.

"Ъ-Казань"