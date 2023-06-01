В Краснодаре победителем голосования за благоустройство стал сквер Гатова

По предварительным результатам, победителем рейтингового голосования за благоустройство территорий в Краснодаре стал сквер Гатова на улице Стасова в Карасунском внутригородском округе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Голосование на платформе 23.gorodsreda.ru завершилось в полночь 31 мая. Предварительно в нем приняли участие 91,5 тыс. человек. Окончательные итоги подведут 2 июня на заседании городской общественной комиссии.

«Пока нам известны лишь предварительные цифры. В течение сегодняшнего дня они могут незначительно измениться, ведь голосование проходило в режиме онлайн, а значит, какие-то данные могут еще находиться в обработке»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Городская общественная комиссия запротоколирует окончательные результаты и направит документ в профильное федеральное министерство. Территория, набравшая больше всего голосов, будет благоустроена в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).

За сквер Гатова свой голос отдали 42,9 тыс. краснодарцев. Второе место занял сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом — 20 тыс. голосов, третье — сквер Чепеги — 12,8 тыс. голосов. Четвертое и последующие места заняли бульвар Россинского в поселке Краснодарском (почти 7 тыс. голосов), территория по улице Зиповской, 4/4 (5,9 тыс.) и сквер Самойленко на улице Постовой напротив Городского сада (2,7 тыс.).

Татьяна Ручкина

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