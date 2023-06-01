В совет Гильдии строителей Урала вошли директора «РСГ-Академическое» и «Эталона»

Гильдия строителей Урала провела выборы президента и голосование за новых членов совета. Как пояснили в пресс-службе Гильдии, должность президента сохранил Вячеслава Трапезникова. В состав совета, помимо уже действующих членов – руководителей крупнейших строительных компаний региона, включили новых участников.

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Так, в совет вошел директор управления по региону Екатеринбург Группы «Эталон» Андрей Ермишкин, гендиректор застройщика «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, директора «Фортис» Николай Медведев и директор компании «Практика» Александр Невмержицкий. В Гильдии напомнили, что срок полномочий президента и членов совета составляет два года, после чего снова происходят выборы.

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