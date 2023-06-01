В Нижневартовске будут судить тренера подростка, который чуть не утонул в бассейне

Суд в Нижневартовске рассмотрит уголовное дело в отношении тренера по плаванию, ученик которого чуть не утонул в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мужчине инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 14 ноября 2022 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» во время занятия по плаванию. Пока тренер отвлекся от наблюдения за учениками, 14-летний мальчик погрузился под воду и у него началась асфиксия.

Работники спорткомплекса успели достать подростка из воды и вызвать скорую. Врачу успели спасти мальчика, но его здоровью причинен тяжкий вред.

Также прокуратурой направлен иск о взыскании со спортивного учреждения компенсации морального вреда, причиненного подростку.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте