Суд взыскал с водоканала Златоуста почти 3 млн рублей за загрязнение реки Ай

Арбитражный суд Челябинской области по иску Росприроднадзора взыскал с ООО «Златоустовский водоканал» 2,95 млн руб. Это ущерб, причиненный реке Ай, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод, сообщает Уральское межрегиональное правление Росприроднадзора.

Нарушения правил водопользования были выявлены во время плановой проверки коммунального предприятия в 2019 году. Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в Ай с очистных сооружений водоканала, превышала нормативы качества. Предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты) и оштрафовано на 80 тыс. руб.

Помимо этого, Росприроднадзор рассчитал сумму ущерба, причиненного реке, и направил водоканалу претензию о добровольной оплате. Однако ответа не последовало, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

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