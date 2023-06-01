СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели семимесячного ребенка в Култаево

Пермский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту причинения смерти семимесячного ребенка от ожогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 27 мая 2023 года в Култаево, семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись без присмотра взрослых, трехлетний мальчик поджег одеяло, на котором семимесячный ребенок лежал в детской коляске, вследствие чего последний получил термические ожоги, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался на следующий день.

Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.