Школьников из Шебекинского округа Белгородской области могут принять в вузы без экзаменов

Власти прорабатывают механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут»,— рассказал глава региона.

Он напомнил, что сегодня и завтра сдается единый госэкзамен по математике, но для Шебекинского округа сделали исключение.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин