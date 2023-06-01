Налоги подстраиваются под бизнес

Налоговый кодекс меняют в интересах работодателей. По крайней мере, так новые поправки объяснили в Минфине. 31 мая ведомство внесло в Госдуму новый законопроект о налогах для уехавших. Теперь они будут отчислять в казну столько же, сколько и остальные россияне: 13% или 15% в зависимости от дохода. Как теперь будет устроено налоговое законодательство? И почему юристы говорят, что расслабляться рано? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Изначально Минфин предлагал поднять ставку с 13% до 30% тем, кто работает по ГПХ, и тем самым уровнять таких сотрудников с теми, кто работает по трудовому договору — там уже с нерезидентов положено брать 30%. Однако сейчас министерство уравняло всех: штатным сотрудникам и фрилансерам, резидентам и нерезидентам положено платить 13-15%. Ничего не меняется у самозанятых и ИП, которые от локации никак не зависят.

Минфин говорит, что это сделано в интересах работодателя: компаниям сложно следить за своими сотрудниками, а при нарушениях можно нарваться на штраф. Теперь, когда ставка одна, об этом можно не думать. Директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин не спорит:

«Есть ли какой-то оптимальный путь в мировой практике, вообще, наверное, сказать сложно. Давайте начнем с того, что выглядит нелогично. Долгое время у нас действовало правило: резиденты облагаются в отношении всего дохода по ставке 13-15%, а нерезиденты — из источников только в Российской Федерации и по ставке 30%.

Эта ситуация была нерациональной. В нашем случае мы говорим об обложении доходов по российским внутренним ставкам. Работодатель таких граждан должен находиться в понятной ситуации относительно того, сколько ему удерживать. Вполне нормальное, реалистичное решение».

Сейчас у России есть несколько десятков соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе со странами Запада. В начале 2023 года Минфин призывал их приостановить, по крайней мере, с недружественными государствами. Если это произойдет, платить придется кратно больше, объясняет партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Надежда Орлова:

«Если это будет осуществлено, то по указанным странам будет применяться общая ставка, и, соответственно, работник будет облагаться и в России при выплате дохода, и в стране своего налогового резидентства. Но по тем государствам, где действие соглашений сохранится, сотрудник будет уплачивать налоги в стране резидентства. Тогда работник должен представить нанимателю данные, подтверждающие, что он находился в России менее полугода, и что он теперь является резидентом другой страны».

Но есть и приятные новости. Ведомство сохранило лазейку для компаний, при которой нерезиденты могут не платить налоги вообще. “Ъ FM” сообщал о предприятиях, которые заключили с сотрудниками допсоглашения, указав место оказания услуг. Так компания устанавливает, что доход получен не в России, и российская налоговая претендовать на него не может. Это выгодно и для работодателя, и для сотрудника, говорит директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«Налоговый плательщик, находящийся за границей, у которого в России нет активов, и терять ему нечего, может налоги и не платить. ФНС может направить запрос и ему, и, например, в Евросоюз. Другое дело, что у нас обычно госорганы, в том числе и налоговые, не ищут себе дополнительной работы. Высылать запросы на иностранном языке, апостилировать, обосновывать, а ответа может и не быть — зачем? Ведь можно сказать бизнесу: "Давай перечисляй" И бизнес этим займется».

В Минфине говорили, что цель нового законопроекта — избежать ситуаций, когда человек оптимизирует или вообще не платит налоги. Такое возможно, если он не получает резидентство ни одной страны, и в случае разрыва договоров такой риск возрастает. С другой стороны, никакого продолжения инициатива ведомства не получила. По крайней мере, публично.

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