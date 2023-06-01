В вылетевшем из Сочи в Челябинск самолете скончалась пассажирка

На борту самолета сообщением Сочи — Челябинск скончалась пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Инцидент произошел 31 мая около 15:30. По предварительным данным, женщина 1977 года рождения скоропостижно скончалась во время нахождения самолета в воздухе.

Следователи организовали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства и осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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