В вылетевшем из Сочи в Челябинск самолете скончалась пассажирка

На борту самолета сообщением Сочи — Челябинск скончалась пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Фото: loon.site
Инцидент произошел 31 мая около 15:30. По предварительным данным, женщина 1977 года рождения скоропостижно скончалась во время нахождения самолета в воздухе.
Следователи организовали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства и осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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