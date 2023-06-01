Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В тутаевской деревне построили новый мост после представления прокуратуры

В Тутаевском районе построили новый пешеходный мост после требования прокуратуры, сообщили в ведомстве. После жалоб жителей на аварийное состояние моста Тутаевская межрайонная прокуратура внесла главе Левобережного сельского поселения представление об устранении нарушений.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура установила, что мост через реку Колокша в Чирково является единственной дорогой для жителей деревни к кладбищу у Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, ходить по мосту опасно для жизни.

Администрация организовала строительство нового моста. Сейчас новый деревянный мост через реку построен.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...