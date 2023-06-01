В тутаевской деревне построили новый мост после представления прокуратуры

В Тутаевском районе построили новый пешеходный мост после требования прокуратуры, сообщили в ведомстве. После жалоб жителей на аварийное состояние моста Тутаевская межрайонная прокуратура внесла главе Левобережного сельского поселения представление об устранении нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прокуратура установила, что мост через реку Колокша в Чирково является единственной дорогой для жителей деревни к кладбищу у Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, ходить по мосту опасно для жизни.

Администрация организовала строительство нового моста. Сейчас новый деревянный мост через реку построен.

Алла Чижова