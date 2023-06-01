Бюджет Удмуртии в 2022 году исполнили с профицитом в 246 млн рублей

Исполнение бюджета Удмуртии в 2022 году осложнялось ситуацией, сложившейся в России, а также принятыми на федеральном уровне изменениями в налоговое законодательство по поддержке нефтяной отрасли. Об этом рассказала министр финансов республики Вера Сухих на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиагруппа «Центр» Фото: Медиагруппа «Центр»

В частности, по итогу 2022 года доходы бюджета составили 105,159 млрд руб., расходы — 104,912 млрд руб. В результате образовался профицит в сумме 246 млн руб.

При этом главным принципом расходования бюджета традиционно была социальная направленность. Так, 78,1% расходов пришлось на финансирование отраслей социально-культурной сферы. В их числе программа развития образования — 32,821 млрд руб., развитие здравоохранения — 16,741 млрд руб.

Средства на выплату заработной платы и начислений на оплату труда составили 35,7% в общей сумме расходов. Просроченной кредиторской задолженности по данному направлению не допущено. Обязательства по адресной помощи также выполнены в полном объеме.

Еще 14,68 млрд руб. в прошлом году направили на реализацию 11 национальных проектов, а расходы на поддержку отдельных отраслей экономики составили 17,894 млрд руб.

Проект закона об исполнении бюджета региона за 2022 год одобрили члены кабинета министров. В дальнейшем его представят на утверждение в госсовет республики.