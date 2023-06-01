В результате обстрела Новопетровки Валуйского округа Белгородской области ранены два учителя местной школы

Под артиллерийский огонь украинских силовиков попало село Новопетровка Валуйского округа Белгородской области. Ранены два учителя сельской школы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук. Сейчас они находятся в ЦРБ, вся необходимая медпомощь оказывается»,— рассказал глава региона.

Осколками выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. Продолжается подомовой обход.

Как украинские силовики обстреливают приграничные территории Белгородской области 1 июня — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин