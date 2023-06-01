Зубная паста и полеты в эконом-классе подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 23 по 29 мая на потребительском рынке зафиксировали изменение цен на ряд товаров. Так, по данным Удмуртсата, консервы мясные для детского питания стали дороже на 7,4%, морковь — 5,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 4,7%, сахарный песок и черный байховый чай — 4,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Вместе с тем свежие помидоры стали дешевле на 12,4%, лук репчатый — 7,6%, вермишель — 3,2%, яйца куриные — 2,6%. Свежие огурцы подешевели на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста на 4,5%. Однако снизились цены на туалетное мыло на 4%, детские бумажные подгузники — на 3%, хозяйственное мыло — на 2,4%.

Кроме того, зарегистрировано повышение цен на 2,7% на стоимость полета в самолете эконом-класса.